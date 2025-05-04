Yumruklu saldırı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik cenaze töreninde Özgür Özel ile görüştü
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yapılan çirkin saldırı büyük tepkilere neden olurken, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve Özgür Özel ile Sırrı Süreyya Önder'in cenaze töreninde yüz yüze görüştü. Çelik, CHP liderine geçmiş olsun dileklerini iletti.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hayatını kaybeden TBMM Başkanvelkili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen veda töreninde yumruklu saldırıya uğradı.
2 ÇOCUĞUNU ÖLDÜRMEKTEN SABIKASI ÇIKTI
66 yaşındaki saldırganın2004 yılında Hatay'da 2 çocuğunu öldürmekten dolayı sabıkası olduğunu bildirdi.
ÖZEL'E PEŞ PEŞE GEÇMİŞ OLSUN MESAJI
Cumhurbaşkanı Erdoğan Özel'i arayarak geçmiş olsun dileklerini iletirken, MHP lideri Devlet Bahçeli saldırıyı kınayarak sert tepki gösterdi. Öte yandan diğer siyasi isimlerde saldırıyı kınayarak, Özel'e geçmiş olsun dileklerini iletti.
ÇELİK YÜZ YÜZE GÖRÜŞTÜ
Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Sırrı Süreyya Önder'in cenazesinde, saldırıya uğrayan CHP lideri Özgür Özel'e geçmiş olsun dileklerini iletti.