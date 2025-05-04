Yumruklu saldırı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik cenaze töreninde Özgür Özel ile görüştü

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hayatını kaybeden TBMM Başkanvelkili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen veda töreninde yumruklu saldırıya uğradı.

2 ÇOCUĞUNU ÖLDÜRMEKTEN SABIKASI ÇIKTI

66 yaşındaki saldırganın2004 yılında Hatay'da 2 çocuğunu öldürmekten dolayı sabıkası olduğunu bildirdi.

ÖZEL'E PEŞ PEŞE GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan Özel'i arayarak geçmiş olsun dileklerini iletirken, MHP lideri Devlet Bahçeli saldırıyı kınayarak sert tepki gösterdi. Öte yandan diğer siyasi isimlerde saldırıyı kınayarak, Özel'e geçmiş olsun dileklerini iletti.

ÇELİK YÜZ YÜZE GÖRÜŞTÜ

Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Sırrı Süreyya Önder'in cenazesinde, saldırıya uğrayan CHP lideri Özgür Özel'e geçmiş olsun dileklerini iletti.