YTP Genel Başkanı: Türkiye, NATO üyelerinden uçak almak zorunda değil

Yeni Türkiye Partisi (YTP) Genel Başkanı Ahmet Reyiz Yılmaz, Türkiye'nin NATO üyelerinden uçak almak zorunda olmadığını söyledi.

Yeni Türkiye Partisi Genel Başkanı Ahmet Reyiz Yılmaz, Türkiye'nin savaş uçağı filosunu genişletme çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin NATO üyelerinden uçak almak zorunda olmadığını söyleyen Yılmaz, "Çin ya da Rusya gibi NATO dışı ülkelerden savaş uçağı filosu kurulmalıdır. Türkiye'nin bir numaralı gündemi alternatif savaş uçağı filosu kurmak olmalıdır. Almanya ve İngiltere bize savaş uçağı satmaz. Türkiye, Rus ve Çin uçaklarına yönelip bunun alt yapısını kurmak zorunda. En azından Pakistan ve Türk devletleri ile bir askeri iş birliği anlaşması dahi şimdiye kadar yapılmalıydı. Çok fazla ihmal var. Güvenliğimiz ihmale gelecek konular değildir. Bu ihmallerin muhtemel bir savaşta bedeli nasıl olur tartışılmalıdır. Benim tavsiyem artık NATO masalı bir tarafa bırakılıp Türkiye, Rus ve Çin yapımı savaş uçağı almayı birinci gündem maddesi yapmalıdır. Aksi takdirde ülkemize karşı girişilecek bir savaş durumunda hiç kimsenin istemeyeceği çok ağır bedeller ödenmesi gündeme gelebilir. Bahsettiğimiz şey bir 3. dünya savaşıdır" dedi. - İSTANBUL