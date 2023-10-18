YTP Genel Başkanı: Türkiye, Gazze saldırılarına karşı önlem almalı

Yeni Türkiye Partisi (YTP) Genel Başkanı Ahmet Reyiz Yılmaz, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına ilişkin, "Türkiye, Ortadoğu'daki gelişmeleri göz önünde bulundurarak en kötü senaryo dahil her türlü gelişmeye hazırlıklı olmalı. Egemen güçler rahat durmuyor ve durmayacakları da ortada. Her türlü önlem şimdiden alınmalı" dedi.

YTP Genel Başkanı Ahmet Reyiz Yılmaz, İsrail'in Gazze'ye giderek artan saldırılarına ilişkin konuştu. Gazze'de daha kötü görüntülerle karşılaşılabileceklerini ifade eden Yılmaz, "Buradan uyarıyorum. Bu gelişmeler açık ve net üçüncü dünya savaşının da en gür ayak sesleridir. Yakın bir gelecekte ortalık daha da karışacak, savaş isteyen egemen güçlerin sesleri daha da güçlenerek artacak. Türkiye ise bu coğrafyanın tam ortasındadır. Egemen güçler tarafından bu coğrafyaya büyük bir tehdit söz konusudur. Günümüz teknolojisi göz önüne alındığında ülkemiz için güvenli bölge diye bir şey söz konusu değildir. Bu nedenle Türkiye şimdiden tüm tedbirlerini almalıdır" diye konuştu.

Türkiye'nin bu yeni duruma bir an önce ayak uydurması gerektiğini kaydeden Yılmaz, "Türkiye öncelikle Ortadoğu'nun bu hali göz önünde bulundurulduğunda bir an önce durumunu gözden geçirmelidir. Eksikler varsa tedbir alınmalıdır" ifadelerini kullandı.

Türkiye, Azerbaycan, Pakistan ve Türk Devletleri ile savunma işbirliği anlaşmalarının bir an önce masaya gelmesi gerektiğini söyleyen Yılmaz, "Kan, din ve tarih bağlarımız olan bu ülkelerle yapacağımız ittifak bizi daha da güçlü kılacaktır. Bu anlaşmalar derhal yapılmalıdır" dedi. - İSTANBUL