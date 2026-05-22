YSK, CHP'nin 'mutlak butlan' başvurusunu reddetti

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36'ncı Hukuk Dairesi'nin 'mutlak butlan' kararına ilişkin CHP'nin yaptığı başvuruyu oy birliğiyle reddetti. YSK Başkanı Serdar Mutta, kararın gerekçesinin daha sonra açıklanacağını duyurdu.

YSK, CHP'nin başvurusunu görüşmek üzere toplandı. YSK Başkanı Mutta, yaklaşık 2 saat süren toplantının ardından açıklama yaptı. Mutta, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36'ncı Hukuk Dairesi tarafından 21 Mayıs'ta verilen karar üzerine CHP tarafından kurula dilekçe ile başvurulduğunu anımsattı. Mutta, söz konusu kararın ilgili bölge adliye mahkemesi dairesi tarafından dün akşam itibarıyla kurula sistem üzerinden gönderildiğini de belirtti. Mutta, CHP'nin Ankara Bölge İdare Mahkemesi 36'ncı Hukuk Dairesi'nin ihtiyati tedbir kararının icrasının madden ve hukuken imkansız olduğundan bahisle, 21 Eylül 2025 tarihli 22'nci Olağanüstü Kurultayı, 24 Eylül 2025 tarihli İstanbul İl Kongresi, 19 Ekim 2025 tarihli CHP İstanbul 39'uncu Olağan İl Kongresi ve 28-30 Kasım 2025 tarihli 39'uncu Olağanüstü Kurultay'da yapılan seçimler ile 4-5 Kasım 2023 tarihli Olağan Kurultay'da seçilen delegelerin delegeliklerinin Siyasi Partiler Kanunu uyarınca sona erdiğinden, yeni delegeler tarafından yapılan kongrelerle, il ilçe seçim kurullarında düzenlenen mazbataların geçerli olduğunun tespiti yönünde karar verilmesi taleplerinin reddedildiğini belirtti.

Mutta ayrıca, "Kurulumuz Başkanlığı'na Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36'ncı Hukuk Dairesi tarafından gönderilen 21.05.2026 tarihli 2026'ya 32 esas yazıyla ilgili olarak hukuk mahkemelerinin kararlarının icrası hakkında kurulumuza anayasa ve yasalarca verilmiş herhangi bir görev ve yetki bulunmadığından yazının işlem yapılmaksızın adresine iadesine oybirliği ile karar verilmiştir" dedi.

Mutta, kararın gerekçesinin açıklanacağını da belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
