YSK Başkanı: Seçim ikinci tura kalırsa 28 Mayıs'ta sandığa gidilecek
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim ilanının ardından YSK Başkanı Ahmet Yener de seçim takvimini açıkladı. Buna göre seçim 14 Mayıs'ta yapılacak. Seçim ikinci tura kalırsa 28 Mayıs'ta vatandaşlar yeniden sandığa gidecek.
Vatandaşların bir süredir merakla beklediği seçim tarihi kesinleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, anayasanın 116'ncı maddesinin verdiği yetkiyle, 18 Haziran 2023'te yapılması gereken seçimlerin 14 Mayıs'ta yenilenmesi kararını kameralar karşısında imzaladı.
RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI
Erdoğan'ın imzasının ardından TBMM genel seçimi ve Cumhurbaşkanlığı seçiminin yenilenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.
İKİNCİ TUR 28 MAYIS'TA
Kararın Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından Yüksek Seçim Kurulu, seçim takvimini açıkladı. YSK Başkanı Yener, milletvekili genel seçimi ve Cumhurbaşkanı seçiminin 14 Mayıs'ta, Cumhurbaşkanı seçimi ikinci tura kalırsa 28 Mayıs'ta yapılmasına karar verdiklerini bildirdi.
Açıklamasında Yener, "Anayasa uyarınca Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2'nci tura kalması halinde seçim tarihi olarak 28 Mayıs 2023 tarihi belirlenmiştir. Türk milletine, Türk demokrasisine, siyasi partilerimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.
Bu Pazar seçim olsa sizce kim kazanır?— Haberler.com (@Haberler) March 8, 2023