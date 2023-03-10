YSK Başkanı: Seçim ikinci tura kalırsa 28 Mayıs'ta sandığa gidilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim ilanının ardından YSK Başkanı Ahmet Yener de seçim takvimini açıkladı. Buna göre seçim 14 Mayıs'ta yapılacak. Seçim ikinci tura kalırsa 28 Mayıs'ta vatandaşlar yeniden sandığa gidecek.