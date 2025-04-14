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YRP Kırşehir Teşkilatında İstifalar: Eski İl Başkanı Bülent Er Açıklamalarda Bulundu

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Yeniden Refah Partisi Kırşehir teşkilatında 75 kişi istifa etti. Eski İl Başkanı Bülent Er, görevden alınma ve istifa süreci üzerine açıklamalarda bulundu. Er, genel merkezle yaşanan sorunların ve yaşadığı duygusal yorgunluğun istifa kararında etkili olduğunu vurguladı.

YRP Kırşehir Teşkilatı'nda 75 kişi istifa etti

Görevden alınan YRP Eski İl Başkanı Bülent Er: "Ahde vefalı davranılmadı"

KIRŞEHİR - Yeniden Refah Partisi eski il başkanı Bülent Er, görevden alınma ve istifa sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kırşehir teşkilatı olarak yaşadıkları sürecin partisinin genel merkezinde teşkilat içerisindeki şahıslarla ilgili olduğunu vurgulayan Bülent Er; il başkanlığı, kadın kolları ve gençlik kollarıyla birlikte istifa ettiklerini belirtti. İstifa kararının 11 Nisan günü alındığını aktaran Er; "Yaklaşık 3 ay önce iki amcamızın vefatı sebebiyle il başkanları toplantısına katılamadım. Genel merkezden baş sağlığı telefonu gelmemesi biz kırdı. Bu süreçte hem duygusal hem de fiziksel yorgunluk yaşadığımız için görevden affımızı istedik" dedi.

"Başarı belgeleri manavdan verilmedi"

Arkalarından başarısız yönetim sergilendiği dedikodularının çıktığını ifade eden Er açıklamasını şöyle sürdürdü: "Bizlere tebliğ yapılmadı. Bu durum bizleri üzdü. Üye çalışmalarında başarısız olduğumuz söylenmiş, oysa genel başkanımızı Fatih Erbakan'ın elinden üye çalışmalarında başarı sertifikaları aldık. Bizlere bu belge bakkal ya da manavdan verilmedi. Tüm bu gelişmelerin ardından il, kadın ve gençlik kolları olarak istifa ettik. İl yönetiminden 30 kişi, kadın kolları yönetiminden 17, gençlik kolları yönetiminden ise 13, merkez ilçeden ise 15 arkadaşımız istifa etti."

Mucur ilçesinde Serkan Ekim ve yönetim kurulundan 17 kişi de istifa dilekçisini sundu. Parti'nin Kaman, Mucur, Merkez ilçe ve Akçakent ve Çiçekdağı ilçelerinde de aktif yönetimi bulunuyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENDERHAN ÖZ - Politika
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