Rusya ve ABD heyetleri, yarın İstanbul'da bir araya gelecek

Bakan Fidan duyurdu! Yarın tüm dünyanın gözü İstanbul'da olacak
Ekrem İmamoğlu'nun 'sahte diploma' soruşturmasında Başsavcılıktan açıklama

Başsavcılıktan İmamoğlu'nun diplomasına ilişkin yeni açıklama
Bankacılık işlemlerine büyük değişiklik! Yüzü tespit edilemeyen ATM'den para çekemeyecek

ATM'lerde yeni dönem! Kameralar tanımazsa para çekilemeyecek
Erdoğan, İmamoğlu, Yavaş! İşte 3 isim arasında yapılan anketten çıkan sonuç

Son ankette Erdoğan ikisine de rakip oldu! Çıkan sonuç enteresan

Yozgat'ın Milletvekili Sayısı 4'ten 3'e Düştü

Yozgat'ın Milletvekili Sayısı 4'ten 3'e Düştü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yüksek Seçim Kurulu, Yozgat'ın milletvekili sayısını 4'ten 3'e düşürdü. Nüfus dağılımındaki azalmanın etkisiyle diğer bazı illerin de vekil sayıları azaldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararında Yozgat'ın daha önce 4 olan milletvekili sayısı 3'e düştü.

26 Şubat 2025 tarihli 32825 no'lu Resmi Gazete'de yayımlanan YSK kararında, seçim çevreleri ve her seçim çevresinin çıkaracağı milletvekili sayısının 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu'nun 4 ve 5'inci maddesinde genel nüfus sayımı sonuçlarının açıklanmasının ardından en geç 6 ay içinde açıklanacağının hüküm altına alındığı hatırlatıldı. Türkiye İstatistik Kurumunca 31 Aralık 2024 tarihinde açıklanan illere göre nüfus dağılımında Ankara, Muğla ve Şanlıurfa'nın milletvekili sayısı bir arttı. Yozgat'ta daha önce 4 olan milletvekili sayısı son açıklanan nüfus dağılımı ile 3'e düştü. Ayrıca Yozgat ile birlikte Erzurum ve Bayburt'un da milletvekili sayıları birer azaldı. Yozgat'ta düşen milletvekili sayısıyla ilgili kent sakinlerinden Cuma Yasin Başboğaoğlu, "Bizi daha az vekilin temsil etmesi, bizim daha az iletişimde olacağımız insanlar daha az derdimizi anlatacağımız insan demek. Gençler açısından bizler için üzücü bir durum" dedi. Durak Kaya ise "2007 yılından önce 6 tane milletvekili vardı. O yıllarda nüfusumuz 650 bin civarındaydı. Şimdi 2025'in ilk çeyreğine geldiğimizde nüfusumuz 420 bin civarında. Dolayısıyla vekil sayımız 3'e düşmüş. Bunu da üzüntüyle karşıladık" şeklinde konuştu. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
img

Tanıyabildiniz mi? Bütün İstanbul'u böyle gezdi
img

Trump bu parayı getirene hem vatandaşlık hem de oturma izni verecek
img

Hizmet dökümünde bu harf olanlar yandı! Emekli maaşları iptal ediliyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper Lig ekibinden TFF'ye yabancı hakem başvurusu: 3 maç için istiyoruz

Süper Lig ekibinden yabancı hakem hamlesi
SPK listeleri yeniledi: Türkiye kripto varlık piyasasında büyük hareketlilik

SPK listeleri yeniledi: Türkiye kripto varlık piyasasında büyük hareketlilik
İmamoğlu'nun diploması iptal edilirse belediye başkanlığı da düşer mi?

Diploması iptal edilirse belediye başkanlığı da düşer mi?
Mehmet Ali Erbil hakkında 3 yıl hapis talebi! Aylık geliri dudak uçuklattı

Mahkemeden Mehmet Ali Erbil'i yıkan hapis talebi
Sözün bittiği yer! İsrail askerleri, öldürdükleri Filistinliyi vahşi köpeklere yedirdi

İnsan insana bunu nasıl yapar? Görüntüyü izlerken kanınız donacak
Kripto para yatırımcısı, 500 dolar kaybettikten sonra canlı yayında intihar etti

Kripto para yatırımcısı, canlı yayında intihar etti

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.