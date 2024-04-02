YEREL SEÇİMLER Türkiye Geneli Sonuçları İl Sonuçları İlçe Sonuçları Partilerin Durumu Kazananlar
Üye Girişi
YEREL SEÇİMLER Türkiye Geneli Sonuçlar İl Sonuçları İlçe Sonuçları Partilerin Durumu Kazananlar
Haberler

Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde oylar yeniden sayıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde CHP'nin itirazı üzerine oylar yeniden sayıldı.

CHP temsilcileri, İlçe Seçim Kuruluna başvurarak ilçedeki 13 bin 619 seçmenin kayıtlı olduğu 45 sandık için sonuçlara itiraz etti.

İlçe Seçim Kurulu, parti temsilcilerinin itirazını kabul ederek oyların yeniden sayılmasına karar verdi.

Yapılan sayım sonucunda AK Parti adayı Gökhan Coşar'ın oyu 5 bin 472'ye yükseldi, CHP adayı Sinan Budak'ın oyu ise 5 bin 267'ye düştü.

Boğazlıyan Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Gökhan Coşar 5 bin 464 oy alarak kazanmıştı. Sandıkların yüzde 100'ünün açıldığı ilçede CHP adayı Sinan Budak ise 5 bin 272 oy almıştı.

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Kaynak: AA / Politika

Gökhan Coşar Boğazlıyan AK Parti Yozgat Politika Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title