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YÖK Başkanı Özvar, TBMM Başkanı Kurtulmuş'u ziyaret etti, yükseköğretim görüşüldü

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YÖK Başkanı Özvar, TBMM Başkanı Kurtulmuş'u ziyaret etti, yükseköğretim görüşüldü
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YÖK Başkanı Erol Özvar, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u ziyaret etti. Ziyaret, Milli Eğitim Bakanlığının TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu sırasında verilen arada gerçekleşti; Özvar, yükseköğretimin geleceğine ilişkin değerlendirmelerini paylaştı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş'u ziyaret etti.

YÖK Başkanı Erol Özvar, Milli Eğitim Bakanlığı'nın TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu sırasında verilen arada TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u ziyaret etti. Özvar, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "TBMM Başkanımız Numan Kurtulmuş'u ziyaret ettik. Yükseköğretimimizin geleceğine ilişkin değerlendirmelerimizi paylaşma imkanı bulduğumuz bu görüşme vesilesiyle Başkanımıza nazik kabulleri ve misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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