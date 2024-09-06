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Yıldız Beldesi Belediye Başkanı Ali Aydemir ve Meclis Üyeleri Yeniden Refah Partisi'nden İstifa Etti

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Yeniden Refah Partisi'nden Sivas'ın Yıldız Beldesi Belediye Başkanı seçilen Ali Aydemir ve belediye meclis üyeleri, istifa ettiklerini açıkladı. Aydemir, bağımsız olarak hizmet etmeye devam edeceklerini belirtti.

31 Mart yerel seçimlerinde Yeniden Refah Partisi'nden (YRP) Sivas'ın Yıldız Beldesi Belediye Başkanı seçilen Ali Aydemir, belediye meclis üyeleriyle birlikte partiden istifa ettiklerini açıkladı.

31 Mart yerel seçimlerinde Yeniden Refah Partisi'nden yüzde 35,33 oy alarak Sivas'ın Yıldız beldesinden belediye başkanı seçilen Ali Aydemir, belediye meclis üyeleriyle birlikte partisinden istifa etti. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Aydemir, "En ince ayrıntısına kadar düşünüp aldığımız karar ve gördüğümüz lüzum neticesinde Yeniden Refah Partisi'nden belediye başkanı olarak şahsım ve belediye meclis üyelerim de olmak üzere istifa etmiş bulunmaktayız. Belediyemize bağımsız olarak hizmet etmeye devam edeceğiz. Allah yar ve yardımcımız olsun" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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