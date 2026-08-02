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Yıldırım Turnaçayırı Barajı’nda incelemelerde bulundu

Yıldırım Turnaçayırı Barajı’nda incelemelerde bulundu
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Türkiye’nin 27. ve son Başbakanı Binali Yıldırım, Turnaçayırı Barajı ile devam eden sulama inşaatında incelemelerde bulunarak proje hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Türkiye'nin 27. ve son Başbakanı Binali Yıldırım, Turnaçayırı Barajı ile devam eden sulama inşaatında incelemelerde bulunarak proje hakkında yetkililerden bilgi aldı.

DSİ 8. Bölge Müdürü Oğuzhan Yavuz, Turnaçayırı Barajı'nın mevcut durumu ile yapımı hızla devam eden sulama inşaatı hakkında heyete kapsamlı bilgi verdi.

Yıldırım, sahada yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek projenin ilerleyişini değerlendirdi. Tamamlandığında binlerce dekar tarım arazisini modern sulama sistemiyle buluşturacak projenin, bölgede tarımsal üretime ve kırsal kalkınmaya önemli katkı sağlaması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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