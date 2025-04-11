Yeniden Refah Partisi Kırşehir Teşkilatında İstifa Dalgası

Yeniden Refah Partisi Kırşehir İl Başkanı Bülent Er ile birlikte gençlik ve kadın kolları başkanları dahil olmak üzere yaklaşık 80 kişilik teşkilat mensubu görevlerinden istifa etti.

Yeniden Refah Partisi Kırşehir İl Başkanı Bülent Er, Gençlik Kolları Başkanı Selman Taşkın ve Kadın Kolları Başkanı Hatice Er'in de aralarında bulunduğu yaklaşık 80 kişi görevlerinden ayrıldıklarını duyurdu.

İstifaların gerekçesi hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmazken, parti teşkilatları Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi ile yaşanan sorunlar olarak aktardı. Yaşanan gelişmenin ardından partinin Kırşehir'deki teşkilat yapılanmasının yeniden şekillenmesi bekleniyor.

İstifa kararını duyuran İl Başkanı Bülent Er, sosyal medya hesabından İl Başkanlığı Gençlik Kolları ve Kadın Kolları başkanlıkları olarak partiden ayrıldıklarını paylaştı. - KIRŞEHİR