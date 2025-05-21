Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Erzurum'da Kongreye Katılacak

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, 31 Mayıs Cumartesi günü Erzurum'da olacak. Erzurum teşkilatında büyük bir heyecanla beklenen bu ziyaret, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan 4. Olağan İl Kongresi vesilesiyle gerçekleşecek.

Yeniden Refah Partisi Merkez Karar ve Yürütme Kurulu (MKYK) Üyesi Sadık Çat, yaptığı açıklamada Genel Başkan Erbakan'ın Erzurum'daki kongreye katılacağını belirterek, kongre hazırlıklarının büyük bir titizlikle sürdüğünü ifade etti.

Çat, "Erzurum İl Teşkilatımız, kongre öncesi yoğun bir tempoyla çalışmalarına devam ediyor. Genel Başkanımızı Erzurum'da en güzel şekilde karşılamak için tüm teşkilatlarımız hazır. Şehrimizde büyük bir heyecan var. 31 Mayıs Cumartesi günü saat 13.00'te gerçekleştireceğimiz il kongremize tüm Erzurum halkını davet ediyoruz" dedi. - ERZURUM