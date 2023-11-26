Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz: AK Parti'nin inanç özgürlüğü çalışmalarını takdir ediyoruz

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz, AK Parti'nin inanç özgürlüğü konusundaki çalışmalarını takdir ettiklerini belirtti. Altınöz ayrıca, bu çalışmaların Anayasa'ya bağlanması gerektiğini ifade etti.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz, "Özellikle inanç özgürlüğü açısından şu ana kadar gelinen noktada, AK Parti yöneticilerinin yapmış olduğu çalışmaları takdir ediyoruz ama tabi ki bunu Anayasa'ya da bağlamamız lazım." dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Elazığ'a gelen Altınöz, Bünyamin Eroğlu Kültür ve Kongre Merkezi'nde partisinin düzenlediği kasım ayı il divan toplantısına katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından başlayan divan toplantısında konuşan Altınöz, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına değinerek, yardımların ulaştırılamamasından dolayı insanların perişan bir vaziyette yaşadığını belirtti.

İsrail'in yardımların Gazze'ye girmesine izin vermediğini ifade eden Altınöz, şöyle konuştu:

"Yardım getiremezsiniz diyorlar. Gazze dediğimiz yer, 2,5 milyon insanın yaşadığı bir yer ve sıkışmış vaziyetteler, bir tek Mısır sınırında Refah Kapısı var. Refah Kapısı haricinde yardım götürmeniz mümkün değil."

Altınöz, "Özellikle inanç özgürlüğü açısından şu ana kadar gelinen noktada, AK Parti yöneticilerinin yapmış olduğu çalışmaları takdir ediyoruz ama tabi ki bunu Anayasa'ya da bağlamamız lazım." ifadesini kullandı.

Altınöz, şunları kaydetti:

"Yeniden Refah Partisi ve Milli Görüş, Türkiye'nin teminatı. Biz hizmet edeceğiz. Öncelikle yerel seçimlerden, sandıktan patlayarak milli görüşün, Yeniden Refah Partisi'nin zaferini ilan edeceğiz. Biz Türkiye'nin partisiyiz."

Konuşmanın ardından divan toplantısına geçildi.

Toplantıya, Yeniden Refah Partisi MKYK üyesi Mehmet Tan, Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Ömer Ateş ve partililer katıldı.