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Yeniden Refah Partisi Fatih Erbakan, ilk seçimde iş başına gelmek ve ahlaklı belediyecilik yapmak istiyor

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Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, Selendi ilçesinde yaptığı ziyaretlerde, üretim ve istihdama yatırım yapacaklarını ve ahlaklı belediyecilik anlayışıyla hizmet vereceklerini söyledi.

Yeniden Refah Partisi Fatih Erbakan, ilk seçimde iş başına gelmek ve ahlaklı belediyecilik yapmak istediklerini söyledi.

Manisa'nın Selendi ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulunan Erbakan, ilçe girişinde atlı cirit ekiplerince karşılandı, ilçe belediyesine kadar yürüdü, Demokrasi Meydanı'nda vatandaşlara seslendi.

Erbakan, üretim ve istihdama yatırım yapacaklarını, israfı önleyeceklerini belirterek, Yeniden Refahla yeniden bolluk ve bereket dönemini başlatacaklarını dile getirdi.

Ahlaklı belediyecilik yapmak istediklerini söyleyen Erbakan, hizmet belediyeciliği ile tanışan belediyelerin derdini dert edineceklerini belirtti.

Erbakan, şunları kaydetti:

"Milli görüş belediyeciliğinin bereketiyle, aziz milletimizin feraseti ve desteğiyle, teşkilatımızın gayreti ve terlemesiyle yapılacak olan ilk seçimde iş başına geleceğiz, besmeleyi çekeceğiz, hizmetleri gerçekleştireceğiz. Belediye başkanlarımız, rahmetli hocamızın dediği gibi gerekirse Milli Görüşçü belediye başkanımız, bir fakirin çuvalını sırtında taşımaktan şeref duyar, işte bizim anlayışımız bu. Önce ahlak ve maneviyat, belediye başkanlığını bizler ibadet boyutunda yaparız. Belediyelerimizin sorunlarını çözerek ilçemizin refahını yükselteceğiz. Selendi'mize Milli Görüş belediyeciliğinin hayırlı olmasını diliyorum."

Erbakan, belediye başkanlığı makam odasında ilçe belediyesi ve ilçe hakkında Belediye Başkanı Murat Daban'dan bilgi aldı. Makam odasında Erbakan'a Osmanlı tuğrası ile yöresel ilçe kilimi takdim edildi.

Kaynak: AA / Politika

Fatih Erbakan Selendi manisa Refah Politika Güncel Haberler

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