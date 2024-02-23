Yeniden Refah, İstanbul'da AK Parti'yi desteklemek için ne istedi? Erbakan canlı yayında anlattı
31 Mart yerel seçimleri için İstanbul'da AK Parti ile anlaşamayan Yeniden Refah Partisi'nin Genel Başkanı Fatih Erbakan, kabul görmeyen taleplerinin ne olduğunu katıldığı canlı yayında açıkladı. Anadolu ve Avrupa yakalarından birer ilçe istediklerini belirten Erbakan, bu ilçelerin isimlerinin sorulması üzerine "İsmi çok önemli değil dedik biz ama onlar da zaten 'Peki verelim nereyi istiyorsunuz?' demedikleri için ilçe isimlerini çok konuşamadık" dedi.
31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçimlerde İstanbul için AK Parti ile anlaşamayan Yeniden Refah Partisi'nin Genel Başkanı Fatih Erbakan, kulislere de yansıyan taleplerinin ne olduğunu açıkladı.
CANLI YAYINDA SORULARI YANITLADI
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan tv100 Özel yayınında Gürkan Hacır, Erdoğan Aktaş ve Başak Şengül'ün sorularını yanıtladı.
"İSTANBUL'DAN 2 İLÇE İSTEDİK"
Erbakan, İstanbul'da AK Parti'yi desteklemek için ne istediklerini, "Bizim söylediğimiz İstanbul Büyükşehir belediyesinde biz destek oluyorsak biz de bir tane Anadolu Yakasında bir tane Avrupa yakasında ilçe isteriz dedik" sözleriyle açıkladı.
"'NEREYİ İSTİYORSUNUZ?' DEMEDİLER"
Gazeteci Gürkan Hacır'ın "Arnavutköy ve Sultanbeyli değil mi?" sorusu üzerine Erbakan, "İsmi çok önemli değil dedik biz ama onlar da zaten 'Peki verelim nereyi istiyorsunuz?' demedikleri için ilçe isimleri çok konuşamadık" ifadelerini kullandı.