Bakan Memişoğlu'ndan "klinik araştırmalarda sağlık hizmetlerinin ödenmesine" ilişkin paylaşım Açıklaması

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, yayımlanan yeni yönetmelik ile vatandaşların en yeni ve modern tedavi yöntemlerine kolay erişiminin sağlanacağını açıkladı. Klinik araştırmalarda sunulan sağlık hizmetleri SGK finansmanına dahil edildi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Resmi Gazete'de yayımlanan "Sosyal Güvenlik Kurumu Klinik Araştırmalarda Sunulan Sağlık Hizmetlerinin Ödenmesine İlişkin Yönetmelik" kapsamında vatandaşların en yeni ve modern tedavi yöntemlerine daha kolay erişeceğini bildirdi.

Memişoğlu, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"İcat çıkaranların ülkesi olmak için buradayız. Resmi Gazete'de yayımlanan yeni yönetmelikle, kamu hastanelerimiz ve devlet üniversitelerimizde yürütülecek, TÜSEB tarafından onaylanan klinik araştırmalarda genel sağlık sigortası kapsamında sunulan sağlık hizmetleri SGK finansmanına dahil edildi. Yürürlüğe giren yeni düzenleme sayesinde, vatandaşlarımız en yeni ve modern tedavi yöntemlerine daha kolay erişecek."

Sağlık Bakanlığımızca onaylanan TÜSEB destekli projelerde yerli sağlık teknolojileri geliştirme süreçleri hızlanacak. Klinik araştırmaların değerlendirilmesi TÜSEB-SGK koordinasyonunda daha güçlü ve sistematik hale gelecek. Klinik AR-GE faaliyetleri, hastanelerin genel hizmet bütçelerini etkilemeden sürdürülebilecek. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun."

Kaynak: AA / Dilhan Türker Yıldız
