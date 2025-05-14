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Yeni Yol Partisi TBMM'yi Güçlendirmek İstiyor

Yeni Yol Partisi TBMM'yi Güçlendirmek İstiyor
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Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Bülent Kaya, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne rağmen TBMM'nin itibarını korumak için çabalarını sürdüreceklerini belirtti. Basın toplantısında engellilere yönelik önergenin oylama durumunu değerlendiren Kaya, Meclis'in güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Bülent Kaya, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin varlığına rağmen biz TBMM'nin ve milletvekillerinin itibarına sahip çıkmak için Meclis'i güçlendirmeye devam edeceğiz." dedi.

Kaya ve İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, Meclis'te düzenledikleri basın toplantısında, Yeni Yol Partisinin engellilere ilişkin grup önerisinin kabul edilmesinin ardından İYİ Partinin benzer bir önerisinin oylaması sırasında karar yeter sayısı bulunamaması üzerine birleşimin kapanmasını değerlendirdi.

Engelli vatandaşların sorunlarına yönelik Meclis araştırması önergesinin bugünkü birleşimde gündeme alınarak görüşülmesine ilişkin önerilerinin İYİ Parti, DEM Parti ve CHP'nin oylarıyla TBMM Genel Kurulunda kabul edildiğini anlatan Kaya, İYİ Partinin benzer grup önerisinin oylamasında 3 kez karar yeter sayısı bulunamaması üzerine TBMM Başkanvekili Celal Adan'ın birleşimi kapattığını ifade etti.

Kaya, "Buradan iktidara bir anayasa değişikliği teklif ediyorum; TBMM'yi kapatsınlar, mevzuat daire başkanlığı kursunlar, TBMM'ye de Meclis başkanı olarak görevlendirmek istedikleri kişiyi mevzuat daire başkanı olarak görevlendirsinler. Burada biz hiçbir kanunu görüşmeyelim." diye konuştu.

AK Parti'nin "Gelin hep beraber bir önerge verelim" önerisinde bulunarak, Yeni Yol Partisinin önergesini geri çekme teklifinde bulunduğunu iddia eden Kaya, "Siz neden illa kendi imzanız olan bir önergeyle bu araştırma komisyonunun kurulmasını istiyorsunuz?" diye sordu.

Kaya, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin varlığına rağmen biz TBMM'nin ve milletvekillerinin itibarına sahip çıkmak için Meclis'i güçlendirmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ da engelli bakanlığı kurulmasını istediklerini belirtti.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez ise Yeni Yol Grubunun verdiği önergenin muhalefet milletvekillerinin oylarıyla kabul edildiğini, bunun da iktidar cephesinde kaygıya neden olduğunu iddia etti.

İYİ Partinin engellilerle ilgili verdiği önergenin oylanması sırasında AK Partililerin toplantıyı terk ettiğini ileri süren Çömez, 3 defa istenmesinin ardından toplantı yeter sayısının sağlanamadığını, Genel Kurulun kapandığını belirtti.

Bugünün Türk demokrasisi adına kara bir gün olduğunu ileri süren Çömez, iktidarın utanması gerektiğini savundu.

Kaynak: AA / Aynur Ekiz - Politika
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