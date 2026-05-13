Yeni Yol Partili Esen, tek ebeveynli haneler için Meclis araştırması açılmasını istedi

Yeni Yol Partisi İstanbul Milletvekili Elif Esen, "Tek ebeveynli hanelerin gerçek durumunu tüm boyutlarıyla ortaya koyacak bir Meclis araştırması açılmasını talep ediyorum." dedi.

Esen, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TÜİK'in "İstatistiklerle Aile 2025" bülteninin yayımlandığını söyledi.

Bültendeki verilerin Türkiye'de aile yapısının ne kadar hızlı ve ne kadar derinden değiştiğini bir kez daha gözler önüne serdiğini anlatan Esen, "TÜİK verilerine baktığımızda Türkiye'de toplam 26 milyon 977 bin 795 hane olduğunu görüyoruz. Bu hanelerin yüzde 11,3'ü yani her 10 haneden 1'i, yaklaşık 3 milyon 48 bin hane tek ebeveynden oluşuyor." diye konuştu.

Esen, 2 milyon 293 bin hanenin sadece anne ve çocuklardan, 755 bin hanenin ise sadece baba ve çocuklardan oluştuğunu aktararak, "Bu hanelerde peki kaç çocuk yaşıyor diye merak edip düşündüğümüzde ve TÜİK verilerine baktığımızda TÜİK bu soruyu yanıtlayamıyor, yanıtlamıyor. Ancak hanelerdeki ortalama çocuk sayısı göz önüne alındığında yaptığımız hesaplamalarda bu çocuk sayısının yaklaşık 7 milyon gibi bir nüfusa ulaştığını görüyoruz." dedi.

Boşanma sayılarındaki artışa da dikkati çeken Esen, şöyle konuştu:

"2010'da boşanma sayısı 95 bin 323 olurken bu sayı 2025'te 193 bin 793'e yükselmiş. 15 yılda boşanmalar iki katına çıktı. Evlilikler ise aynı dönemde 510 binden 552 bine çıktı. Sadece yüzde 8 arttı. Günde 531 çift mahkeme önünde ayrıldı. Bu boşanmalar 191 bin 371 çocuğu doğrudan etkiledi. Çocukların velayetinin yüzde 74,6'sı anneye verildi."

Gençlerin evlenmek için yeterli ekonomik duruma sahip olmamaktan şikayet ettiğini anlatan Esen, "Tek ebeveynli hanelerin gerçek durumunu tüm boyutlarıyla ortaya koyacak bir Meclis araştırması açılmasını talep ediyorum." ifadelerini kullandı.