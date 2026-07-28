YENİ Parti Yüksek Disiplin Kurulu İlk Toplantısını Gerçekleştirdi
YENİ Parti Yüksek Disiplin Kurulu ilk toplantısını yaptı. Genel Başkan Özgür Özel'in açılış konuşmasıyla başlayan toplantıda, Başkanlığa Bülent Yücetürk, Başkan Yardımcılığına Mehmet Hadimi Yakupoğlu, Sekreterliğe ise Gülsemin Kaya seçildi.
YENİ Parti Yüksek Disiplin Kurulu ilk toplantısını gerçekleştirdi.
YENİ Parti Yüksek Disiplin Kurulu, ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantının açılışını Genel Başkan Özgür Özel yaptı. Toplantıda Yüksek Disiplin Kurulu Başkanlığına Bülent Yücetürk, Başkan Yardımcılığına Mehmet Hadimi Yakupoğlu, Kurul Sekreterliğine ise Gülsemin Kaya seçildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı