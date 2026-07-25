YENİ Parti’nin MYK üyeleri belli oldu

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel tarafından Parti Meclisi'nde (PM) Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleri onaylandı.

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel tarafından belirlenen ve Parti Meclisi toplantısında onaylanan Merkez Yönetim Kurulu üyeleri belirlendi. YENİ Parti'nin Genel Sekreteri Yunus Emre, Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Özgür Ceylan, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Tüzün, Hukuk, Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gizem Özcan, Yurtdışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Utku Çakırözer, Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Aylin Yaman ve Parti Sözcüsü Zeynel Emre olarak onaylandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı