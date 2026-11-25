Yeni Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Salih Uzun, bugün itibarıyla partilerinin Genel Başkanı Özgür Özel'in liderliğinde bir seferberlik dönemine girdiklerini belirterek, "Bütün siyasetimizi, kadrolarımızı böyle planlayacağız." dedi.

Yeni Partinin bugün düzenlenen Parti Meclisi toplantısının ardından belirlenen 28 kişilik Merkez Yönetim Kurulu (MYK), ilk toplantısını Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında yaptı.

Toplantının gündemi üzerine basın toplantısı düzenleyen Uzun, yeni bir yönetim planlaması içerisinde olduklarını söyledi.

Salih Uzun, olağan bir dönemde yaşamadıklarını, olağan dışı engellerle karşılaştıklarını ve olağanüstü bir seçime hazırlandıklarını iddia ederek, farklı bir örgütlenme biçimiyle Yeni Partiyi seçimlere hazırlayacaklarını bildirdi.

MYK'nin 28 üyesinin 14'ünün "İdari Görevler", 14'ünün ise "Politika Kurulları" olmak üzere iki alandan oluştuğunu hatırlatan Uzun, ülkeyi en etkin, en yetkin ve en liyakatli kadrolarla yönetecek bir MYK oluşturduklarını söyledi.

Uzun, yeni MYK üyelerini tek tek tanıttı ve geliştirmeyi hedefledikleri politikalardan bahsetti.

"Muhalefetin başta gelen görevlerinden biri denetimdir"

Partisinin, "iktidar namzeti" olduğunu ifade eden Uzun, şöyle konuştu:

"Bütün planlamalarımızı, iktidar olduğumuzda ülkeyi nasıl yöneteceğimizi göstermek üzere yapıyoruz. İktidar olana kadar da muhalefet görevimiz var. Muhalefetin en başta gelen görevlerinden biri denetimdir. Bütün kamu uygulamalarını en ince detayına kadar denetleyen bir yaklaşımla bu görevi yapacağız. Bugün itibarıyla Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in liderliğinde bir seferberlik dönemine giriyoruz. Bütün siyasetimizi, kadrolarımızı böyle planlayacağız. MYK'deki arkadaşlarımızın tamamının çalışmalarını, bu fonksiyonu üstlenecek şekilde ve bu bilinçle bugün itibarıyla başlatıyoruz."

Uzun, belirlenen Parti Meclisi ve Merkez Yönetim Kurulu'nun Türkiye'ye hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: AA