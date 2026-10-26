Yeni Parti Genel Başkanı Özel, İstanbul Barosu Başkanı Kocasakal'ı tebrik etti

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Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Barosu başkanlığına seçilen Ümit Kocasakal'ı telefonla arayarak tebrik etti.

Partiden yapılan açıklamaya göre, Özel, görüşmede, Kocasakal'a ve yeni yönetim kuruluna, hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı, savunma hakkı ve avukatlık mesleğinin sorunlarının çözümü için verecekleri mücadelede başarılar diledi.

Kaynak: AA