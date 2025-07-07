Yeni Kaymakam Burak Dertlioğlu'na Basından Ziyaret

Yeni Kaymakam Burak Dertlioğlu'na Basından Ziyaret
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Patnos'a yeni atanan Kaymakam Burak Dertlioğlu, yerel ve ulusal basın temsilcileriyle bir araya gelerek ilçenin kalkınması ve kamuoyunun aydınlatılması konusunda iş birliği yapma taahhüdünde bulundu.

Patnos'a yeni atanan Kaymakam Burak Dertlioğlu'na, ilçedeki yerel ve ulusal basın temsilcileri "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.

Ziyarette basın mensupları, Kaymakam Dertlioğlu'na yeni görevinde başarılar dileyerek, Patnos'un gelişimi ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına iş birliği içinde çalışmaya hazır olduklarını ifade ettiler.

Kaymakam Burak Dertlioğlu, ziyaretten dolayı basın mensuplarına teşekkür ederek, "İlçemizin kalkınmasında basın mensuplarımızın katkısı çok büyük. Şeffaf, katılımcı ve halkla iç içe bir yönetim anlayışıyla Patnos'a hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.

Ziyarette ilçedeki güncel sorunlar ve yapılması planlanan sosyal projeler üzerine de fikir alışverişinde bulunuldu. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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