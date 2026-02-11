Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin sokak köpekleri konusunda tavrı net

Türkiye, gece yarısı yayımlanan Resmi Gazete kararıyla kabine değişikliği gündemine uyandı. Cumhurbaşkanı kararıyla İçişleri Bakanlığı görevine Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Adalet Bakanlığı görevine ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek atandı. İki bakanlıkta devir teslimin gün içinde yapılması bekleniyor.

YENİ BAKANLARIN PERFORMANSI MERAK KONUSU

Kabinedeki revizyonun ardından yeni isimlerin geçmiş görevlerindeki icraatları üzerinden değerlendirmeler yapılmaya başlandı. Özellikle İçişleri Bakanlığı'na atanan Mustafa Çiftçi'nin Erzurum Valiliği dönemindeki uygulamaları yeniden gündeme geldi.

ERZURUM'DA SOKAK HAYVANLARI ADIMI

2 Ağustos 2024'te yürürlüğe giren ve sahipsiz köpeklerin toplanarak rehabilite edilmesini öngören düzenlemenin ardından Erzurum'da hızlı bir çalışma başlatıldı. Barınakların tamamlanması ve sahipsiz hayvanların toplanması süreci kısa sürede hayata geçirildi. Mustafa Çiftçi, 6 Kasım 2025'te yaptığı açıklamada, il genelinde sahipsiz sokak hayvanlarının tamamının toplandığını ve sayının sıfırlandığını duyurdu.

GÖZLER TÜRKİYE GENELİNDEKİ UYGULAMADA

Erzurum'daki uygulamanın ardından Çiftçi'nin İçişleri Bakanı olarak benzer politikaları Türkiye genelinde nasıl yürüteceği merak konusu oldu.