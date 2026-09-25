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Yazıcıoğlu soruşturmasında 47 şüpheliye işlem başlatıldı, 33 şüpheli gözaltına alındı

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, Muhsin Yazıcıoğlu ve arkadaşlarının hayatını kaybettiği helikopter kazası soruşturmasında ikinci dalga operasyon yapıldığını açıkladı. 16 ilde 45 adrese düzenlenen operasyonda 33 şüpheli gözaltına alındı, 47 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, merhum Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki arkadaşlarının hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında ikinci dalga operasyonun gerçekleştirildiğini açıkladı. Ankara merkezli 16 ilde 45 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 33 şüpheli gözaltına alınırken, 10 şüphelinin cezaevinde olduğu, firari 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü bildirildi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki arkadaşlarının hayatını kaybettiği helikopterin düşmesi olayının tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla yürütülen soruşturmanın kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti.

Gürlek, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığının desteği ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğüyle birlikte yürütülen çalışmalar kapsamında sabah saatlerinde ikinci dalga operasyon gerçekleştirildiğini açıkladı.

47 şüpheli hakkında adli işlem

Operasyon kapsamında FETÖ/PDY faaliyetleri çerçevesinde, tasarlayarak kasten öldürme suçuna iştirak ettikleri ve olayın açığa çıkarılmasını engellemek amacıyla çeşitli suçlar işledikleri değerlendirilen 47 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı belirtildi.

Ankara merkezli 16 ilde 45 adrese eş zamanlı arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi. Operasyonlarda şu ana kadar 33 şüpheli gözaltına alınırken, 10 şüphelinin cezaevinde olduğu tespit edildi. Firari durumda bulunan 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

Arama-kurtarma çalışmalarının yanlış yönlendirilmesi araştırılıyor

Soruşturma kapsamında arama-kurtarma çalışmalarının yanlış yönlendirilmesi, gerçeğe aykırı bilgi notları hazırlanması, tanık ve gizli tanıkların manipüle edilmesi ile maddi gerçeğin ortaya çıkarılmasını engellemeye yönelik eylemlerin tüm yönleriyle araştırıldığı bildirildi.

Bakan Gürlek, soruşturmayı titizlikle yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına, soruşturmayı destekleyen Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığına, operasyonu sahada gerçekleştiren Ankara İl Emniyet Müdürlüğüne ve süreçte emeği geçen kamu görevlilerine teşekkür etti.

Gürlek, aradan geçen süre ne olursa olsun maddi gerçeğin ortaya çıkarılması ve sorumluların hukuk önünde hesap vermesi için soruşturmanın kararlılıkla sürdürüleceğini belirterek, adaletin er ya da geç tecelli edeceğini ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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