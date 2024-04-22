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Yargıtay Başkanı Akarca, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı

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Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Yargıtay Başkanlığı Anaokulu-Gündüz Bakımevi Müdürlüğü öğrencileri ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Yargıtay Başkanı Akarca, Yargıtay Başkanlığı Anaokulu-Gündüz Bakımevi Müdürlüğü öğrencileri ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Yargıtay Başkanlığı Anaokulu-Gündüz Bakımevi Müdürlüğü tarafından düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama programına katıldı.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin ve Yargıtay Genel Sekreteri Fevzi Yıldırım'ın da katıldığı programda, öğrenciler ve aileleri ile toplu fotoğraf çekiminin ardından Yargıtay Başkanlığı Anaokulu-Gündüz Bakımevi Müdürlüğü öğrencileri tarafından kortej yürüyüşü yapıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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