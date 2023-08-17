Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, Ayakkabı Boyacısıyla Sohbet Etti

Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, esnafa yaptığı ziyaretler kapsamında ayakkabı boyacısıyla sohbet etti ve ayakkabılarını boyattı. Başkan Uçar'ın bu paylaşımı sosyal medyada beğeni topladı.

Göreve geldiği günden bu yana ortaya koyduğu farklı uygulamalar ve özellikle vatandaşlar ile kurduğu bağla dikkat çeken Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar'ın son paylaşımı beğeni topladı.

Başkan Uçar, esnafa gezileri çerçevesinde ziyaret ettiği ayakkabı boyacısı ile hem sohbet etti hem de ayakkabılarını boyattı. Sosyal medya hesabında da paylaşım yapan Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, "Sabah mesaimize emektar boyacı ağabeyimiz Kemal Usta'da ayakkabılarımızı boyatarak başladık. Ellerine sağlık kıymetli ağabeyim. Bu vesileyle tüm esnafımıza hayırlı ve bereketli günler diliyoruz." dedi. - ERZURUM