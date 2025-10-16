Viktor Orban'dan ABD-Rusya Zirvesi Açıklaması
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yapılması beklenen görüşme hakkında açıklamada bulundu. Orban, "ABD ve Rus başkanları arasında planlanan toplantı, barışsever dünya halkları için harika bir haber. Hazırız. Az önce Başkan Trump ile telefonda görüştüm. ABD-Rusya barış zirvesi için hazırlıklar devam ediyor. Macaristan barış adasıdır" dedi. - BUDAPEŞTE