Vezirköprü'de Şerife Ak, ilçenin tek kadın muhtarı seçildi

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde muhtar adayı Şerife Ak, rakiplerini geride bırakarak ilçenin tek kadın muhtarı seçildi.

İlçeye 12 km mesafede olan, 189 nüfusun yaşadığı Özesentepe Mahallesi'nde 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde oy kullanmak üzere 117 seçmen sandık başına gitti. Mahallenin muhtar adayı Şerife Ak, seçimde iki rakibini geride bırakarak Vezirköprü'nün tek kadın muhtarı seçildi. Şerife Ak, muhtar seçildiği için çok mutlu olduğunu söyledi. - SAMSUN