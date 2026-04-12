Vekil Tatar: "Türkiye'ye uzanan kirli diller susacak"

Vekil Tatar: 'Türkiye'ye uzanan kirli diller susacak'
Orta Doğu'da gerilimin tırmandığı kritik süreçte İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Türkiye'yi hedef alan açıklamaları kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Orta Doğu'da gerilimin tırmandığı kritik süreçte İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Türkiye'yi hedef alan açıklamaları kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, Netenyahu'ya tepki gösterdi.

Milletvekili Tatar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerin "suçluluk psikolojisinin dışa vurumu" olduğunu belirterek, İsrail yönetimini hedef aldı. Tatar açıklamasında, Türkiye üzerinde kirli algı operasyonları yürütüldüğünü vurgulayarak, "Kürtler üzerinden algı oluşturmaya çalışanlara açıkça ifade ediyoruz: Bu topraklarda Kürt'üyle, Türk'üyle, Arap'ıyla bir ve beraberiz. Hiç kimse bizi ayrıştırarak kendi karanlık hesaplarına malzeme edemez" dedi.

"Kirli planları görüyoruz"

Türkiye'ye yönelik ithamların gerçeği yansıtmadığını ifade eden Tatar, "Kendi sicilini örtmek adına Türkiye'ye iftira atanlar şunu iyi bilsin: Kapalı kapılar ardında kurduğunuz kirli planları ve bölgemize yönelik sinsi hesaplarınızı görüyoruz" diye konuştu.

Tatar, Türkiye'nin güçlü duruşuna dikkat çekerek, "Türkiye tehditlere boyun eğmez. Bu millet, kendisine yönelen her türlü tehdidi bertaraf edecek kudrete sahiptir" ifadelerini kullandı.

Açıklamasının sonunda Türkiye'nin küresel rolüne vurgu yapan Tatar, "Türkiye; mazlumun umudu, zalimin karşısında dimdik duran bir devlettir" dedi. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
