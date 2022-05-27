Vatandaştan CHP'li Mansur Yavaş'a: "Siz oy zamanında gelip bize bakıyorsunuz" - Haberler

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Vatandaştan CHP'li Mansur Yavaş'a: "Siz oy zamanında gelip bize bakıyorsunuz"

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Vatandaştan CHP'li Mansur Yavaş'a: 'Siz oy zamanında gelip bize bakıyorsunuz'

Van'da esnaf ziyareti yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a seslenen bir vatandaş, "Başkanım siz oy zamanında gelip bize bakıyorsunuz" dedi.

Van'da esnaf ziyareti yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a seslenen bir vatandaş, "Başkanım siz oy zamanında gelip bize bakıyorsunuz" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş olmak üzere çok sayıda CHP'li belediye başkanı Van'a geldi. İlk olarak dün Van'a gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Muradiye ilçesinde bir caminin temel atma törenine katıldı. Başkan İmamoğlu, bugün ise Cumhuriyet ve Maraş caddelerinde esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

Bugün Van'a gelen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da Cumhuriyet ve Maraş caddelerinde esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Ziyaret sırasında Başkan Yavaş'a seslenen yaşlı bir vatandaş, "Başkanım siz oy zamanında gelip bize bakıyorsunuz" dedi. Yavaş ise vatandaşa cevap olarak, "Biz oya gelmedik ben belediye başkanıyım" dedi.

Esnaf ziyareti gerçekleştiren CHP'li belediye başkanları kente gelecek olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu karşılamak üzere Van Ferit Melen Havalimanına geçti. - VAN

İhlas Haber Ajansı / Politika

Cumhuriyet Halk Partisi, Mansur Yavaş, Ankara, Van, Politika, Haberler

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