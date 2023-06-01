Vali Kızılkaya, 56. Olağan Genel Meclis Toplantısına katıldı

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Vilayetler Birliği 56. Olağan Genel Meclis Toplantısına katıldı.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı başkanlığında gerçekleşen toplantı saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Açılış konuşmalarının ardından; başkanlık divanının yerini alması, plan ve bütçe kesin hesap tetkik komisyonunun yerini alması, 2023 yılı yatırım ve çalışma programının görüşülüp oylanması, 2023 yılı bütçesinin görüşülüp oylanması ile devam eden toplantı iyi dilek ve temennilerde bulunulmasıyla sonlandı.

Vali Kızılkaya, alınan kararların ülkeye hayırlı olmasını diledi. - BİLECİK