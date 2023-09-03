Vali Coşkun ve Emniyet Müdürü Sağdıç Kaza Bölgesinde

VALİ COŞKUN VE EMNİYET MÜDÜRÜ SAĞDIÇ KAZA BÖLGESİNDE

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, yolcu otobüsünün arkadan çarptığı hafif ticari aracın karşı şeride geçerek minibüsle çarpıştığı ve 3 kişinin yaşamını yitirdiği kaza bölgesine Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun ve İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç da geldi. Çok sayıda yaralının da olduğu kazayla ilgili yetkililerden bilgi alan Vali Coşkun ve Emniyet Müdürü Sağdıç, bölgede incelemelerde bulundu.