Vali Canalp, Yücebağ kırsalında vatandaşlarla bir araya geldi - Haberler

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Vali Canalp, Yücebağ kırsalında vatandaşlarla bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Vali Canalp, Yücebağ kırsalında vatandaşlarla bir araya geldi

Batman Valisi Ekrem Canalp, Sason ilçesine bağlı Yücebağ beldesinde çeşitli incelemelerde bulunarak vatandaşların taleplerini dinledi.

Batman Valisi Ekrem Canalp, Sason ilçesine bağlı Yücebağ beldesinde çeşitli incelemelerde bulunarak vatandaşların taleplerini dinledi.

Sason ilçesine Bağlı Yücabağ beldesinde Sason Kaymakam Murat Mete, Sason Belediye Başkanı Mehmet Şafi Yavuz, Yücebağ Belde Belediye Başkanı Abdullah Bil ve çok sayıda muhtar ile vatandaş tarafından karşılanan Vali Canalp, ilk olarak belediye binasında başkan Abdullah Bil'den yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ardından Yücebağ Jandarma Karakol Komutanlığını ziyaret eden Vali Canalp, görevli askerlerle bir süre sohbet ederek yürütülen güvenlik görevleri hakkında bilgi aldı. Daha sonra vatandaşların sorunlarını dinleyen Vali Canalp, beldeye bağlı Koçkaya köyünde yaptığı incelemelerin ardından ilçeden ayrıldı. - BATMAN

İhlas Haber Ajansı / Politika

Ekrem Canalp, Mehmet Şafi, Yücebağ, Batman, Politika, Haberler

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