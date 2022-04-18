Uzmanlara göre İran'a yakın gruplar hükümeti kurarsa Irak Rusya'nın yanında yer alabilir (2) - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Uzmanlara göre İran'a yakın gruplar hükümeti kurarsa Irak Rusya'nın yanında yer alabilir (2)

AA - Karzan Mohammed - Politika
 - Güncelleme:

Uzmanlar, seçimlerin üzerinden 6 ay geçmesine rağmen hükümetin kurulamadığı Irak'ta bunu İran'a yakın grupların başarması halinde Bağdat'ın Ukrayna'daki savaşta Rusya'nın yanında yer alabileceğini düşünüyor.

Uzmanlar, seçimlerin üzerinden 6 ay geçmesine rağmen hükümetin kurulamadığı Irak'ta bunu İran'a yakın grupların başarması halinde Bağdat'ın Ukrayna'daki savaşta Rusya'nın yanında yer alabileceğini düşünüyor. AA muhabirine konuşan Enerji uzmanı Dr. Şalav Abdulhalik, Rusya-Ukrayna savaşının Irak'taki siyasi sürece ve enerji ihracına etkilerini değerlendirdi.

Uzmanlara göre İran'a yakın gruplar hükümeti kurarsa Irak Rusya'nın yanında yer alabilir (2)

Uzmanlara göre İran'a yakın gruplar hükümeti kurarsa Irak Rusya'nın yanında yer alabilir (2)

Uzmanlara göre İran'a yakın gruplar hükümeti kurarsa Irak Rusya'nın yanında yer alabilir (2)

Uzmanlara göre İran'a yakın gruplar hükümeti kurarsa Irak Rusya'nın yanında yer alabilir (2)

AA / Karzan Mohammed - Politika

Politika, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title