Uzmanlara göre İran'a yakın gruplar hükümeti kurarsa Irak Rusya'nın yanında yer alabilir (2)

Uzmanlar, seçimlerin üzerinden 6 ay geçmesine rağmen hükümetin kurulamadığı Irak'ta bunu İran'a yakın grupların başarması halinde Bağdat'ın Ukrayna'daki savaşta Rusya'nın yanında yer alabileceğini düşünüyor. AA muhabirine konuşan Enerji uzmanı Dr. Şalav Abdulhalik, Rusya-Ukrayna savaşının Irak'taki siyasi sürece ve enerji ihracına etkilerini değerlendirdi.