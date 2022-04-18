Uzmanlara göre İran'a yakın gruplar hükümeti kurarsa Irak Rusya'nın yanında yer alabilir (2)
AA - Karzan Mohammed - Politika
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Uzmanlar, seçimlerin üzerinden 6 ay geçmesine rağmen hükümetin kurulamadığı Irak'ta bunu İran'a yakın grupların başarması halinde Bağdat'ın Ukrayna'daki savaşta Rusya'nın yanında yer alabileceğini düşünüyor.
Uzmanlar, seçimlerin üzerinden 6 ay geçmesine rağmen hükümetin kurulamadığı Irak'ta bunu İran'a yakın grupların başarması halinde Bağdat'ın Ukrayna'daki savaşta Rusya'nın yanında yer alabileceğini düşünüyor. AA muhabirine konuşan Enerji uzmanı Dr. Şalav Abdulhalik, Rusya-Ukrayna savaşının Irak'taki siyasi sürece ve enerji ihracına etkilerini değerlendirdi.