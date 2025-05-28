Uşakov'dan Trump'a Yanıt: Doğru Bilgilendirilmediniz

Uşakov'dan Trump'a Yanıt: Doğru Bilgilendirilmediniz
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Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuri Uşakov, ABD Başkanı Donald Trump'ın 'Putin ateşle oynuyor' açıklamasına tepki göstererek, Trump'ın Ukrayna'daki duruma ilişkin yanlış bilgilendirildiğini savundu.

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuri Uşakov, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Putin ateşle oynuyor" sözlerine cevap vererek, "Trump, Ukrayna'da yaşananlarla ilgili yanlış bilgilendiriliyor" dedi.

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuri Uşakov, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Putin ateşle oynuyor" yönündeki ifadesini cevap verdi. Uşakov, Trump'ın yorumunun, savaşın gerçekleri konusunda yeterince bilgilendirilmediği anlamına geldiğini belirtti. Uşakov, "Trump birçok şey söylüyor. Doğal olarak hepsini okuyor ve takip ediyoruz. Ancak birçok yönden Trump'ın Ukrayna- Rusya çatışması bağlamında gerçekte neler olup bittiği konusunda doğru bilgilendirilmediği kanısındayız" dedi.

Ukrayna'nın da Rusya'ya yönelik saldırıları olduğunu, ancak bu saldırılarla ilgili Trump'ın bilgilendirilmediğini savunan Uşakov, "Özellikle de Ukrayna'nın barışçıl Rus şehirlerine yönelik artan sayıda büyük terör saldırıları hakkında bilgi sahibi değil. Trump sadece bizim aldığımız karşı önlemleri biliyor" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın sadece misilleme saldırıları sürdürdüğünü öne süren Uşakov, Ukrayna'nın sivil altyapılarını hedef almadıklarını savundu.

Trump'ın açıklaması

Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmek için çabalarını sürdüren Trump, son günlerde Rusya'nın Ukrayna'daki kentlere yoğun saldırılarını eleştirerek, "Vladimir Putin'in fark etmediği şey, eğer ben olmasaydım Rusya'nın başına kötü şeyler gelmişti. Gerçekten kötü şeyler. O (Putin) ateşle oynuyor" ifadelerini kullanmıştı. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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