Bir zamanlar Süper Lig'de oynayan takımın artık düşeceği lig bile kalmadı
Süper Lig'den başlayarak 1. Lig, 2. Lig ve son olarak 3. Lig'den düşerek amatör seviyeye gerileyen Giresunspor, Türk futbolunda ender görülen bir düşüş hikayesine imza attı. Son 4 yılda üst üste lig kaybeden yeşil-beyazlı ekip, ligin bitimine 4 hafta kala Bölgesel Amatör Lig'e düşmeyi garantiledi. Artık düşecek lig kalmayan Giresunspor, uzun yıllar sonra profesyonel liglere veda ederek amatör lige düştü.
KÜME DÜŞMESİ KESİNLEŞTİ
TFF 3. Lig'de 52 Orduspor FK'ya 1-0 mağlup olan yeşil-beyazlı ekip, ligin bitimine 4 hafta kala Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) düşmeyi garantiledi.
4 SEZONDA 4 DÜŞÜŞ
Son 4 yılda üst üste lig kaybeden Giresunspor, Süper Lig'den başlayarak 1. Lig, 2. Lig ve son olarak 3. Lig'den de düşerek amatör seviyeye geriledi.
BİR ZAMANLAR SÜPER LİG'DEYDİ
Karadeniz temsilcisi, 2023-2024 sezonunda Süper Lig'de mücadele ederken, kısa sürede yaşadığı büyük gerilemeyle dikkat çekti.
SON HAFTALARDA GOL BİLE ATAMADI
Bu sezon yalnızca 3 galibiyet alabilen Giresunspor, son 6 maçında gol atamayarak kötü gidişatı durduramadı. Artık düşecek lig kalmayan Giresunspor, uzun yıllar sonra profesyonel liglere veda ederek amatör lige düştü.