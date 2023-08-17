Uşak'ta AK Parti İlçe Başkanı yönetimiyle birlikte istifa etti

UŞAK (İHA) – Uşak'ta AK Parti Sivaslı İlçe Başkanı Bahri Azatçam, ilçe yönetimindeki isimlerle birlikte görevlerinden istifa ettiklerini duyurdu.

Yerel seçim süreci nedeniyle böyle bir karar aldıklarını ifade eden Bahri Azatçam, "Seçimlere yeni bir yönetimle girmenin daha sağlıklı olacağını düşündük ayrıca yeni göreve gelecek yönetimle birlikte çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Aramızdan çıkacak belediye başkan adayı arkadaşlarımıza da desteğimiz sürecek. Bu manada hem partimizdeki dava arkadaşlarımızın daha rahat hareket edebilmelerini sağlamak hem de partimizde bir nefer olarak çalışıp sahada hareket kabiliyetimizi artırabilmek için istifa kararı aldık. Yeniden şekillendirilecek yönetimdeki arkadaşlarımızla da çalışmaya devam edeceğiz. Yeni dönemde Türkiye Yüzyılı'nı, birlikte üreterek ve daha fazla çalışarak milletimize hizmet yolunda elimizden gelenin fazlasını yapmaya cesaretle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bizlere çizdiği yolda yüklediği her misyonda bir nefer olarak daha çok çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - UŞAK