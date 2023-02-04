Ümit Özlale "Biz onay makamı değiliz" sözlerinin ardından geri adım attı: Benim itirazım adaya değil, yaklaşım tarzınaydı

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özlale geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda, "Gerçekten CHP masayı Kemal Bey'in cumhurbaşkanlığını onaylatmak için kurduysa, biz de onay makamı değiliz" sözleri tartışma yaratmıştı. Özlale bu tartışmaların ardından yeni bir açıklama yaparak, itirazının Kılıçdaroğlu'nun adaylığına olmadığını, 13 günde cumhurbaşkanı adayı belirlenmesine yönelik olduğunu söyledi.

Altılı Masa'da 26 Ocak'ta yapılan toplantı sonrasında cumhurbaşkanı adayının belirleneceği tarihe ilişkin bir kriz yaşanıyor.CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu adayın 13 Şubat'ta açıklanacağını ifade etmişti. İYİ Partili Özlale'den bu tarihe itiraz gelmişti.

"BİZ ONAY MAKAMI DEĞİLİZ"

Ümit Özlale'nin, "Gerçekten CHP masayı Sayın Kuşoğlu'nun dediği gibi, Kemal Bey'in cumhurbaşkanlığını onaylatmak için kurduysa, biz de onay makamı değiliz. Bizim cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi meselesinde, bunun 13 Şubat'ta belirleneceğine dair bilgimiz yok. Bunu Kemal Bey'in televizyon açıklamasından öğrendik." sözleri ile itiraz etmesi oldukça tartışma yaratmıştı. Hatta " İyi Parti, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına itiraz ediyor" yorumlarını beraberinde getirmişti.

ÖZLALE'DEN GERİ ADIM

Özlale tartışma yaratan sözleri sonrasında yeni açıklama yaptı. İYİ Partili isim açıklamasında, "İmzalanan ortak metinde 'Cumhurbaşkanı adayı ortak akıl, uzlaşı ve halkın iradesiyle belirlenecektir' diyor. 13 gün içerisinde halkın iradesinin, cumhurbaşkanı adayının belirlenmesinde nasıl rol alacağını kestiremiyoruz. Benim bugünkü çıkışım bunaydı."

"İTİRAZIM KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIĞINA YÖNELİK DEĞİLDİ"

"Herhangi bir adaya karşı duruşunun olmadığını" vurgulayan Özlale, yaklaşıma itirazı olduğunu belirtti. 13 gün içerisinde siyasi parti liderlerinin birbiriyle görüşmesi sonucunda halkın iradesini yansıtacak bir cumhurbaşkanı adayının seçilmesinde yöntem ve sürenin yeterli olmadığını düşündüğünü dile getirerek, "Benim oradaki itirazım Kılıçdaroğlu'nun adaylığına değil" vurgusunda bulundu.