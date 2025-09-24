Ümit Özdağ, Şanlıurfa'da Ziyaretlerde Bulundu

Haberler

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Şanlıurfa'da gerçekleştirdiği ziyaretlerde partisine ait il başkanlığını ve Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret etti. Açılış törenine katılan Özdağ, sığınmacıların ülkelerine geri dönmesi gerektiğini vurguladı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Şanlıurfa'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Partisinin Şanlıurfa İl Başkanlığını ziyaret eden Özdağ, daha sonra Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odasına geçerek burada odanın yönetim kurulu üyeleriyle görüştü.

Zafer Partisi Karaköprü İlçe Başkanlığının açılış törenine katılan Özdağ, partililerle birlikte açılış kurdelesini kesti, daha sonra ilçe binasını gezdi.

Özdağ, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, temasları kapsamında kentte çeşitli kurum ve kuruluşları ziyaret edeceklerini belirtti.

Şanlıurfa ziyareti öncesi Gaziantep ve Kilis'te de temaslarda bulunduğunu ve bu kentlerin ortak problemlerinin olduğunu hatırlatan Özdağ, şunları kaydetti:

"Bakın artık Suriye'de savaş bitti. Amerika Birleşik Devletleri 2011 sonrasında Suriye'den kabul etmiş olduğu 6 bin sığınmacıyı 60 gün içerisinde 'ülkelerinize geri dönüyorsunuz' diye haber yollayarak evlerine, vatanlarına geri dönmeye davet etti. Amerika gibi yüz milyonlarca insanın yaşadığı bir yerde 6 bin kişi kalsa ne olur, kalmasa ne olur? Ama Amerika 6 bin Suriyeliyi geri yollarken Şanlıurfa'da, Gaziantep'te bir mahallede 6 bin tane Suriyeli yaşamaya devam ediyor. Artık bu insanların savaş bittiğine göre vatanlarına geri dönmelerinin zamanı gelmiştir."

Kaynak: AA / Eşber Ayaydın - Politika
