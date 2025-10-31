Haberler

Ümit Özdağ Nevşehir'de Esnaf ve Gençlerle Buluştu

Ümit Özdağ Nevşehir'de Esnaf ve Gençlerle Buluştu
Güncelleme:
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Nevşehir'de esnaf ziyaretleri yaparak, öğrencilerle bir araya geldi ve görüşlerini dinledi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Nevşehir'de çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Özdağ, kentteki temasları kapsamında ilk olarak 2000 Evler Mahallesi'nde pazar esnafını ziyaret ederek, alışveriş yapan vatandaşlarla sohbet etti.

Daha sonra Ürgüp ilçesine geçen Özdağ, Belediye ile Ürgüp Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret etti.

Ardından partisinin ilçe başkanlığı binasının açılışını yapan Özdağ, daha sonra kent merkezindeki bir kafede üniversite öğrencileri ve partililerle buluştu.

Özdağ, görüş ve taleplerini dinlediği öğrencilerle fotoğraf çektirdi.

Kaynak: AA / Behçet Alkan - Politika
