Ümit Özdağ, Milyoner'deki yarışmacıya kayıtsız kalamadı: Yaptığı şeyin utanç verici olduğunu biliyor

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'e katılan yarışmacılardan biri kendini tanıtırken sigortacı olduğunu ancak yabancılara oturum ve vatandaşlık alma konusunda aracılık yaptığını ağzından kaçırdı.

SOSYAL MEDYANIN GÜNDEMİNE OTURDU

Gaf yaptığını anlayan yarışmacı durumu toparlamaya çalışsa da pek başarılı olamadı. Kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturan yarışmacının şaşkın hallerine Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da kayıtsız kalamadı.

"YAPTIĞI ŞEYİN UTANÇ VERİCİ OLDUĞUNU BİLİYOR"

Yarışmacının yabancılara oturum ve vatandaşlık alma konusunda aracılık yaptığını ağzından kaçırdıktan sonraki şaşkın hallerine ait videoyu sosyal medya hesabından paylaşan Özdağ, "Yaptığı şeyin utanç verici olduğunu biliyor" notunu düştü.

İşte Ümit Özdağ'ın o paylaşımı;