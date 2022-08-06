Ümit Özdağ, Milyoner'deki yarışmacıya kayıtsız kalamadı: Yaptığı şeyin utanç verici olduğunu biliyor
Mültecilerle ilgili yaptığı sivri çıkışlarla adından söz ettiren Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, son olarak Kim Milyoner Olmak İster'de yabancılara oturum ve vatandaşlık alma konusunda aracılık yaptığını belirten yarışmacının videosunu paylaştı. Özdağ bu videoya "Yaptığı şeyin utanç verici olduğunu biliyor" notunu düştü.
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ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'e katılan yarışmacılardan biri kendini tanıtırken sigortacı olduğunu ancak yabancılara oturum ve vatandaşlık alma konusunda aracılık yaptığını ağzından kaçırdı.
SOSYAL MEDYANIN GÜNDEMİNE OTURDU
Gaf yaptığını anlayan yarışmacı durumu toparlamaya çalışsa da pek başarılı olamadı. Kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturan yarışmacının şaşkın hallerine Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da kayıtsız kalamadı.
"YAPTIĞI ŞEYİN UTANÇ VERİCİ OLDUĞUNU BİLİYOR"
Yarışmacının yabancılara oturum ve vatandaşlık alma konusunda aracılık yaptığını ağzından kaçırdıktan sonraki şaşkın hallerine ait videoyu sosyal medya hesabından paylaşan Özdağ, "Yaptığı şeyin utanç verici olduğunu biliyor" notunu düştü.
İşte Ümit Özdağ'ın o paylaşımı;