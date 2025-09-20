Haberler

Ümit Özdağ, Adana'da Esnaf ve Partililerle Bir Araya Geldi

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Adana'da yaptığı ziyaretlerde partililerle buluşarak destek istedi ve esnafla sohbet etti.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Adana'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Özdağ, programı kapsamında partisinin Ceyhan İlçe Başkanlığını ziyaret ederek partililerle bir araya geldi.

Burada yaptığı konuşmada Özdağ, parti olarak sahada olduklarını belirterek "Sizlerden ricamız, Zafer Partisini ve programını vatandaşlarımıza anlatmanızdır. Zafer Partisine büyük bir ilgi ve teveccüh var. Bizler de bu ilgi ve teveccühü oya dönüştürmeye talibiz." dedi.

Büyükkırım Mahallesi'ndeki esnafla da bir araya gelen Özdağ, vatandaşlarla sohbet etti.

Daha sonra Özdağ, merkez Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda da esnaf ziyaretinde bulundu.

Kaynak: AA / Yakup Sağlam - Politika
