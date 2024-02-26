Uluslararası Adalet Divanı'nda söz sırası Türkiye'de! İsrail işgaline ilişkin sunum yapılacak

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Ahmet Yıldız, İsrail'in Filistin'deki işgal ve ilhak uygulamalarına ilişkin bugün Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) sözlü sunum yapacak. Yaklaşık 30 dakika sürecek sunumda Türkiye'nin Filistin'e desteği uluslararası kamuoyu önünde yinelenecek.

HUKUKSUZLUKLARLA İLGİLİ BULGULARI PAYLAŞACAK

Türkiye, İsrail'in 1967'den bu yana Filistin topraklarında sürdürdüğü hukuksuz uygulamalar ile ilgili bilgi ve bulguları Divan ile paylaşacak.

SON GÜN 5 ÜLKE VE 3 ULUSLARARASI KURULUŞ SUNUM YAPACAK

Uluslararası Adalet Divanı'nda hafta boyunca 47 ülke sözlü beyanda bulundu. Duruşmanın son gününde de Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 5 ülke ve 3 uluslararası kuruluş görüşlerini sunacak.

KARAR İSRAİL ÜZERİNDEKİ BASKIYI ARTIRACAK

Uluslararası Adalet Divanı'nın vereceği kararın yasal olarak bağlayıcılığı bulunmuyor. Ancak İsrail üzerindeki baskıyı artırması bekleniyor.