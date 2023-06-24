Ulaştırma Bakanı Nazilli'yi ziyaret etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Nazilli Uzun Çarşı'yı ziyaret ederek esnafla sohbet etti. Ardından Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'ı da makamında ziyaret eden Bakan Uraloğlu, Nazilli- Beydağ yolu proje çalışmasını bitirdiklerini belirtti.

NAZİLLİ'Yİ ZİYARET ETTİ

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Nazilli Uzun Çarşı'yı ziyaret ederek esnafla sohbet etti. Ardından Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'ı da makamında ziyaret eden Bakan Uraloğlu, basına kapalı olarak gerçekleştirilen görüşmenin ardından belediye binası önünde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Uraloğlu, Nazilli- Beydağ yolu proje çalışmasını bitirdiklerini belirtip, "Yatırım programı ve ihalesi ile ilgili tekrar fiyatlarımızı güncelliyoruz. Ezberlediğim bir yol ama bununla ilgili net bir tarih vermiyorum" dedi.

Bakan Uraloğlu, daha sonra kentten ayrılmak üzere Aydın Çıldır Havalimanı'na hareket etti.

Nevra UÇKAÇ/ AYDIN,