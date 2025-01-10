Ukrayna'ya 2 Milyar Dolarlık Askeri Yardım Sözü Verildi

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, 25. Ukrayna Savunma Temas Grubu Toplantısı'nda Ukrayna'ya 2 milyar dolarlık yardım sözü verildiğini açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, dün Almanya'daki Ramstein Hava Üssü'nde düzenlenen 25. Ukrayna Savunma Temas Grubu Toplantısı'nın ardından Ukrayna televizyonuna konuştu. Zelenskiy, Ukrayna'ya Rusya'ya karşı savaşında yardım amacıyla ek 2 milyar dolarlık askeri yardım sözü verildiğini ifade etti. Zelenskiy, yardımlara ilişkin ayrıntı vermezken, 34 ülkenin 34 aydır devam eden savaşa destek sözü verdiğini belirtti. Zelenskiy, "Çok iyi bir toplantı yaptık, çok iyi bir sonuç aldık. Ukrayna'ya 2 milyar dolarlık ek destek paketi vardı. Tüm bunlar Ukrayna'yı güçlendirecek" dedi.

Öte yandan, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), dün Ukrayna'ya hava savunma füzeleri, havadan karaya mühimmat, savaş uçakları için destek ekipmanı da dahil olmak üzere 500 milyon dolarlık ek askeri yardım paketi açıklamıştı. - KİEV