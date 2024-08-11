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Ukrayna, Rusya'ya karşı sınır ötesi saldırı başlattı

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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın batısındaki Kursk bölgesine yapılan sınır ötesi saldırıyı kabul ettiğini açıkladı. Zelenskiy, Ukrayna ordusunun saldırganın topraklarına savaşı taşıdığını belirtti. Ayrıca, Ukrayna'ya destek olan ülkelere teşekkür etti ve yeni önlemler hazırladıklarını söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy dün akşam saatlerinde yaptığı açıklamada, Rusya'nın batısındaki Kursk bölgesinde sınır ötesi bir saldırı düzenlediğini kabul ederken, "Ukrayna ordusu savaşı saldırganın topraklarına taşıdı" ifadelerini kullandı.

Ukrayna ordusunun 6 Ağustos'ta Rusya'nın Kursk bölgesine başlattığı sınır ötesi saldırıların ardından Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'den açıklama geldi. Rusya'nın batısındaki Kursk'a saldırıların düzenlendiğini kabul eden Zelenskiy, "Ukrayna ordusu savaşı saldırganın topraklarına taşıdı" ifadelerini kullandı.

Ukrayna ordusuna teşekkür eden Zelenskiy, Rusya'daki operasyonu ülkenin en üst düzey askeri komutanı General Oleksandr Syrskyi ile görüştüğünü belirtti. Zelenskiy konuşmasında, " Ukrayna, adaleti gerçekten yeniden tesis edebileceğini ve saldırgana gereken baskıyı uygulayabileceğini kanıtlıyor" dedi.

Rusya'ya karşı Ukrayna'ya destek olan ülkelere de teşekkür eden Zelenskiy, "Tüm ortaklarımıza teşekkür etmek istiyorum. Her hafta yaptırımların gerçekten etkili olduğunu ve bunları aşmaya çalışan herkesin dünya tarafından bir tepkiyle karşılaştığını hissetmek gerekiyor. Rus devletini daha da sınırlamak için yeni önlemler hazırlıyoruz" şeklinde konuştu.

Geride kalan haftada Yüksek Performanslı Topçu Roket Sistemi (HIMARS) için mühimmat, Stinger füzeleri ve 155 mm topçu mermilerini içeren bir ABD yardım paketi aldıklarını aktaran Zelenskiy, "Bu yardımın cephe hatlarında en hızlı şekilde hissedilmesi için zamanında lojistiği sağlamaya çalışıyoruz. ABD, Birleşik Krallık ve Fransa'dan uzun menzilli yetenekler konusundaki kararlarını da sabırsızlıkla bekliyoruz. Bu güçlü kararlar, bizi adil bir barışa daha da yakınlaştıracaktır" ifadelerini kullandı.

Kursk'ta 76 binden fazla kişi tahliye edildi

Ukrayna'nın ilerleyişini durdurmakta zorlanan Rusya, "terörle mücadele" durumu ilan ettiği Kursk bölgesinden 76 binden fazla kişiyi tahliye etti.

Ukrayna ordusunun 6 Ağustos'ta sınırı geçerek Rusya'nın Kursk bölgesine başlattığı saldırıların ardından şiddetli çatışmalar başlamıştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Ukrayna'nın sürpriz saldırısını "büyük bir provokasyon" olarak nitelendirmişti. Ukrayna'nın sınır ötesi operasyonunun ardından Rusya'nın Ukrayna sınırında yer alan Kursk, Belgorod ve Bryansk bölgelerinde dün "terörle mücadele" durumu ilan edildiği açıklanmıştı. - KİEV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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