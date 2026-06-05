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Ukrayna, Romanya'da patlayan insansız deniz aracının kendilerine ait olduğunu açıkladı

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Romanya'nın Köstence limanında patlayan insansız deniz aracının Ukrayna donanmasına ait olduğu açıklandı. Ukrayna, aracın Rusya'nın elektronik savaş müdahalesiyle kontrolünü kaybettiğini ve can kaybını önlemek için Romanya'ya bilgi verildiğini duyurdu.

Ukrayna donanması, Romanya'nın Köstence limanında patlayan insansız deniz aracının kendilerine ait olduğunu belirterek Rusya'nın müdahesiyle kontrolü kaybettiklerini açıkladı.

Romanya'nın Karadeniz kıyısındaki Köstence limanında infilak eden insansız deniz aracının Ukrayna ait olduğu ortaya çıktı. Ukrayna donanmasından yapılan yazılı açıklamada, "Ukrayna donanmasına ait insansız deniz araçlarından biri, Karadeniz operasyon bölgesinde görev yaptığı sırada düşman elektronik savaş sisteminin müdahalesiyle kontrolünü kaybederek Romanya kıyılarına kadar ulaştı. Ukrayna Deniz Kuvvetleri, sivil halk arasında can kayıplarının önlenmesi amacıyla Romanya Deniz Kuvvetlerine gerekli bilgileri sağladı" ifadeleri kullanıldı.

Ne olmuştu?

Romanya'nın Köstence limanında yerel saatle 10.30 sırasında şiddetli patlama meydana gelmiş, liman tahliye edilmişti. Romanya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, limanda bulunan insansız deniz aracının infilak ettiği, can kaybının olmadığı ifade edilmişti. İnsansız deniz aracının Romanya ordusuna ait olmadığı, Rusya-Ukrayna savaşında kullanılan teçhizatlardan biri olabileceği kaydedilmişti. - KİEV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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