Ukrayna Esir Takası ve Cenaze İadesi Sürecinde Gerginlik Devam Ediyor

Ukrayna Esir Takası ve Cenaze İadesi Sürecinde Gerginlik Devam Ediyor
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Ukrayna Savaş Esirleri Koordinasyon Merkezi, Rusya'nın esir takasını ve cenazelerin iadesini ertelediği iddialarını yalanladı. Ukrayna tarafı, Rusya'nın anlaşmaya uymayan liste sunduğunu öne sürdü ve yapıcı bir diyalog çağrısında bulundu.

Ukrayna Savaş Esirleri Koordinasyon Merkezi'nden yapılan açıklamada, Rus yönetiminin Ukrayna'nın hafta sonu planlanan esir takasını ve cenazelerin iadesini ertelediği yönündeki iddialarını yalanladı. Rus tarafının anlaşmaya uymayan farklı listeler sunduğu öne sürüldü.

Rusya Devlet Başkanı Danışmanı Vladimir Medinsky'nin Ukrayna'nın savaş esirlerinin takasını ve hayatını kaybeden askerlerin cenazelerinin kabulünü beklenmedik şekilde belirsiz bir süre ertelediği yönündeki açıklamasına Kiev'den tepki geldi. Ukrayna Savaş Esirleri Koordinasyon Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, "Rus tarafının bugünkü açıklamaları, ne esir takası ne de cenazelerin iadesi konusunda gerçeklerle ve daha önce varılan anlaşmalarla örtüşmemektedir. Geçtiğimiz hafta boyunca her iki taraftan ekipler, askerlerin naaşlarını geri getirmek ve esir takası için çalışma yürüttü. Ukrayna, esir takasına ilişkin İstanbul'daki görüşmelerde kararlaştırılan açıkça tanımlanmış kategorilere göre oluşturulmuş değişim listesini sundu. Rus tarafı, kararlaştırılan yaklaşıma uymayan farklı listeler sundu. Ukrayna cevabını verdi ve şu anda Rus tarafından bir sonraki adım bekleniyor" ifadeleri kullanıldı.

Cenazelerin kabulü konusunda anlaşmaya varıldığı belirtilerek, "Tarih üzerinde anlaşmaya varılmadı. Rus tarafı, anlaşmaya varılan süreci takip etmek yerine tek taraflı eylemlere başvurdu. Ne yazık ki yapıcı bir diyalog yerine bir kez daha manipülasyon ve hassas insani konuları kullanma girişimleriyle karşı karşıyayız. Gerçek bir sonuçla ilgileniyoruz, esirlerimizin ve cenazelerin geri dönmesi. Bunun için mutabık kalınan çerçevede çalışmaya hazırız. Rus tarafını kirli oyunlara son verip yapıcı çalışmalara dönmeye ve önümüzdeki günlerde anlaşmayı net bir şekilde uygulamaya koymaya çağırıyoruz" denildi.

Esir takasının devamında anlaşma sağlanmıştı

Rusya ve Ukrayna, 2 Haziran Pazartesi günü İstanbul'da düzenlenen ikinci tur görüşmelerde en genç ve en ağır yaralılar olmak üzere daha fazla esir takası yapılması ve 12 bin askerin naaşlarının teslim edilmesi konusunda anlaşmaya varmıştı. - KİEV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Rusya'nın saldırısının ardından Ukrayna esir takasını erteledi

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